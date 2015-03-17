В Сумах получили гуманитарную помощь от ООН для вынужденных переселенцев

Как сообщил УНИАН председатель Сумской областной организации Общества Красного Креста Игорь Шаповал, многотонную грузовик представители ООН привезли в Сумы вчера, и активисты уже успели разгрузить.

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По его словам, груз содержит одежду, одеяла, постельное и термобелье, вещи первой необходимости.

«Гуманитарная помощь рассчитана на 1,5 тысячи человек. Специальная комиссия определит, кому ее раздавать. Это первый гуманитарный груз, который мы получили от ООН. Однако ее представители выразили готовность и в дальнейшем помогать вынужденным переселенцам из Донбасса и Крыма, которых сейчас в регионе проживает более 17 тысяч. Прежде всего нам нужны продукты и детское питание», - отметил Шаповал.