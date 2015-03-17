Более 300 тысяч семей покинули зону АТО в Донецкой области

Такие данные сообщила и.о. директора департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации Елена Токарева на аппаратном совещании. Она отметила, что по состоянию на 16 марта в Донецкой области на учет взято 413 600 человек (300 600 семей), которые переместились из зоны проведения АТО.

«В частности, с временно оккупированной территории выехали 67 200 лиц трудоспособного возраста, 32 800 детей, 17 400 инвалидов и 296 200 пенсионеров», - отмечается в сообщении на сайте Донецкой ОГА.