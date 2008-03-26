Украинские фармацевты: БАДы не лечат

Сегодня украинским законодательством не предусмотрены никакие ограничения для рекламы биологически-активных добавок (БАДов), которые существуют для рекламы обычных лекарственных средств (ЛС). Об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Константин Леонидович Косяченко.

Он напомнил, что сейчас реклама ЛС подчинена Закону о рекламе, где позволяется рекламировать только безрецептурные препараты. «Что касается рекламы биологически активных добавок и других средств, рекламы которых достаточно много на всех телевизионных каналах, то, к сожалению, сегодня законодательством не предусмотрено таких ограничений, которые существуют для рекламы лекарственных средств».

Заместитель председателя Государственной службы заметил, что отношение к рекламе БАДов и ЛС совсем разное. «Если рынок ЛС достаточно отрегулирован – это и лицензирование и регистрация ЛС, их клинические и доклинические исследования, мы пытаемся также контролировать рекламу... Что касается БАДов – процедура здесь намного проще».

По словам специалиста, это проблема не только Украины, но и в других странах и в США, где БАДы употребляются очень широко. К.Косяченко отметил, что употребление БАДов, (и так считают врачи во всем мире), эффективно лишь тогда, когда человек здоров, правильно питается, живет в биологически чистом городе. «И тогда БАДы могут быть поддерживающей, профилактической терапией, которая может применяться, например, для поддержки веса, работы сердца, но они могут повлиять лишь на здоровый организм. То есть БАДы не лечат», – считает К.Косяченко.

«Реклама БАДов в Украине переходит определенные этические нормы, и создается впечатление, якобы БАДы лечат. Но это не так. Я опять хочу сказать – что для профилактики их можно принимать, но нельзя думать, что они вылечат», – подчеркнул заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств.