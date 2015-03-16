Самая большая колонна с продуктами для жителей из зоны АТО въехала на Донетчину

Как сообщили УНИАН в штабе, 47 большегрузных машин уже въехали на территорию Донецкой области. Третья по счету колонна 16-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова, который стартовал в начале марта, доставит для стариков, инвалидов, одиноких мам и других незащищенных категорий 900 тонн продуктов. Это несколько видов круп, подсолнечное масло, килька, тушенка, кукуруза, овсяные хлопья, сахар и сгущенное молоко для формирования 14-килограммовых наборов, куда входят также мука и макароны.

Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» в Штабе Рината Ахметова:

«Гумштаб Рината Ахметова отправляет самую большую с начала года автоколонну с благотворительной помощью для мирных жителей Донецкой и Луганской областей. 47 машин доставят 900 тонн продуктов - это 75 тысяч «наборов для выживания». Вы знаете, что сегодня в городах зоны АТО большая проблема с продовольствием, и помощь от Рината Ахметова сейчас очень востребована. Мы наблюдаем увеличение количества семей с детьми до двух лет и стариков, которые впервые обращаются за помощью, и Гуманитарный штаб готов предоставить для них продукты».

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По прибытию на стадион «Донбасс Арена», который выполняет сейчас функции логистического центра по приему и распространению помощи, волонтеры ФК «Шахтер» наклеят на каждую единицу продуктов стикеры «Благотворительная помощь. Не для продажи», после чего продуктовые наборы будут развезены по точкам выдачи, где помощь получают пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, матери-одиночки и другие незащищенные категории.

Весь благотворительный груз Штаба, согласно последним требованиям законодательства, зарегистрирован в Министерстве социальной политики как гуманитарная помощь, получены пропускные документы. Содержимое машин прошло мониторинг сегодня утром в Днепропетровске в присутствии представителей СМИ и батальона «Днепр-1».

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Всего в марте, в рамках 16-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова, на Донбасс планируется отправить 5 автоколонн. Это 202 фуры, которые доставят 250 тысяч продуктовых наборов и 30 тысяч детских наборов для мирных жителей Донецкой и Луганской областей.