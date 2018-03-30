Состояние здравоохранения в Волынской области

На днях Волынскую область посетил Министр здравоохранения Украины Василий Князевич, чтобы изучить состояние предоставления первичной медико-санитарной помощи населению, сообщили УНИАН в пресс-центре Минздрава Украины.

Во время визита состоялась встреча с главой облгосадминистрации Николаем Романюком и председателем областного совета Анатолием Грицюком. Они обсудили состояние и перспективы развития медицины на Волыни, особенное внимание обратив на улучшение уровня здравоохранения в сельской местности, на организацию работы пунктов медицинской помощи на таможенных переходах, а также деятельность санитарно-эпидемиологической службы.

Министр посетил Волынское областное детское территориальное медицинское объединение, где ознакомились с работой отделения анестезиологии новорожденных и централизованной лаборатории клинической микробиологии, а также областную клиническую больницу. В.Князевич встретился с главными врачами лечебно-профилактических заведений края.

Министр также ознакомился с работой амбулатории общей практики/ семейной медицины с. Переспа Рожищенского района, номерной районной больницы смт. Голоби района Ковеля, фельдшерско-акушерского пункта с. Колодезное района Ковеля, областного детского противотуберкулезного санатория "Згорани" и недавно сданного в эксплуатацию поликлинического отделения Любомльской центральной районной больницы.

Он посетил международный пункт пропуска "Ягодин".

Справка: Согласно со статистическими данными, состоянием на в 01.01.2007 году в Волынской области проживало 1035,3 тыс. населения. При этом рождаемость демонстрирует тенденцию к росту: в 2004 г. - 11,9 на 1000 населения; в 2005 г. - 12,2; в 2006 г. - 13,2; в 2007 г. - 13,5 (показатель по Украине за 2006 год - 9,8).

В 2007 году уменьшился показатель смертности, который составляет 14,9 на 1000 население ( в 2006 г. - 15,0) ( по Украине, 2006 год - 16,2).

Медицинскую помощь жителям области предоставляют 16 центральных, 6 номерных районных, 13 участковых больниц, 83 врачебных амбулаторий, 2 родильных дома, 2 станции переливания крови, 7 областных учреждений, 4 диспансера, 803 фельдшерско-акушерских пункта.

В области работает 3742 (36,4 на 10 тыс. населения) врача и 10810 (104,4 на 10 тыс. населения) младших специалистов с медицинским образованием.

Специализированную медицинскую помощь дети получают на базе областного детского территориального медицинского объединения на 350 кроватей с центром реабилитации детей-инвалидов с органическими поражениями нервной системы на 100 кроватей.

В областном детском территориальном медицинском объединении функционирует областной центр планирования семьи, централизованная микробиологическая, генетическая, иммунобиологическая лаборатории которые оснащены самым современным оборудованием.

Работает неонатальный центр с выездной неонатальной бригадой, которая оказывает неотложную специализированную помощь новорожденным всей области.

В области работает 2 Международных Проекта "Здоровье матери и ребенка" и "Перинатальное здоров`я" роддома Луцка и Ковеля, родильные отделения Нововолинской ЦМЛ, Камень-Каширской, Гороховской и Ратнивской ЦРЛ.

В выше перечисленных лечебных учреждениях беременность и роды ведутся по новым перинатальным технологиям рекомендуемых ВОЗ и Министерством здравоохранения Украины.

Во всех родильных и детских стационарах области проведена реконструкция и ремонты, что позволяет качественно внедрять современные перинатальные технологии согласно с рекомендациями ВОЗ.

Значительное внимание в области уделялось противотуберкулезной помощи населению. В областном тубдиспансере открыто отделение клинико-бактериологической лаборатории, рентгенологическое отделение и операционный блок легочно-хирургического отделения.

Проведенными мероприятиями достигнута стабилизация темпов роста показателей заболеваемости на туберкулез в области и за 2007 год он составляет 67,8 на 100 тыс. населения (область 2006 год - 72,1; Украина 2006 год - 83,2). Уменьшился показатель заболеваемости на деструктивный туберкулез: с 22,9 в 2006 году до 16,7 в 2007 году (Украина 2006 год - 30,5).

Принятая программа "Онкология" дала возможность улучшить онкологическую помощь населению. Онкологическая заболеваемость в 2007 году составляла 260,7 на 100 тыс. населения, в 2006 году - 260,5 на 100 тыс. населения (Украина в 2006 г. - 328,6).

С 2005 года Волынская область включена в план внедрения расширенной антиретровирусной терапии для лечения больных ВИЛ/СПИДом в Украине.

Заболеваемость СПИДом в 2007 году составляет 7,73 на 100 тыс. населения, в 2006 году составляла - 5,11 (Украина 206 год - 10,01).

За словами медицинского руководства области, не удается за последние годы улучшить укомплектованность сельской сети, а именно сельских врачебных амбулаторий. В настоящее время неукомплектованными семейными врачами остаются 9 амбулаторий общей практики/семейной медицины.

На 01.01.08 роке в области функционирует 83 врачебных амбулаторий, из них сельских врачебных амбулаторий - 77.

Дневные стационары открыты при 102 заведениях, на 1443 кровати, что составляет - 13,9 на 10 тыс. населения, в 2004 году - 13,5 (Украина 2004р. - 13,9).

Пролечено в дневных стационарах - 52931 чел., что составляет - 511 на 10 тыс. населения, в 2006 году - 502 (Украина 2006р. - 508).

Используется такая форма лечения, как стационары на дому. В 2007 году были организованы стационары дома в 118 заведениях, пролечено 23532 пациента, что составляет - 227 на 10 тыс. населения, в 2006 году - 204,0 (Украина 2006 - 424,0).

В 2007 году получено 12 санитарных автомобилей для отделений скорой медицинской помощи области на сумму 1033,5 тыс.грн.

В 2007 году состоялось открытие областного отделения гемодиализа на базе Нововолинской центральной районной больницы. Для данного отделения за средства областного бюджета приобретены аппараты для гемодиализа и система очистки воды на сумму 550,0 тис.грн.

По информации председателя Управления здравоохранения Волынской ОДА И. Ващенюка, самыми острыми для области стоят вопросы:

- укомплектация медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь сельскому населению, в частности, сельских участковых больниц, амбулаторий семейной медицины, фельдшерско-акушерских пунктов;

- совместно с местными органами исполнительной и представительской власти решение вопроса обеспечения жильем медицинских работников, содействия обеспечения жильем молодых специалистов, которые прибывают на трудоустройство в сельскую местность;

- дооснасщение сельских врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов необходимым оборудованием и инструментарием;

- строительство областного перинатального центра;

- обеспечение учреждений здравоохранения современным санитарным автотранспортом;

- улучшение материально-технической базы заведений здравоохранения, что оказывают медицинскую помощь детям и матерям.