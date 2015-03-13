Врачи с 25-летним стажем работы могут выйти на пенсию по выслуге лет в любой момент

Правила начисления пенсий за выслугу лет работникам со специальным стажем остались неизменными, несмотря на принятые парламентом изменения в пенсионное законодательство, и потому врачи и учителя с 25-летним стажем могут выйти на пенсию в любой момент, сообщил в ходе брифинга глава Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.

«Условия назначения пенсий за выслугу лет в части продолжительности ранее приобретенного специального стажа остаются неизменными, - Например, врач, учитель, которые на 1 апреля 2015 года отработали 25 лет, могут в любой момент после увольнения с работы воспользоваться правом и назначить пенсию по выслуге лет», - сказал Зарудный.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о пенсионном обеспечении. Закон не повышает общий пенсионный возраст, не повышает стаж для работников вредных производств. В то же время, закон ограничивает пенсионные выплаты работающим пенсионерам до 85%. Однако эта норма является пока временной – сроком действия до 1 января 2016 года.