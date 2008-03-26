Чеснок - натуральный антибиотик

Чеснок — антибиотик широкого спектра действия. Он убивает очень большое число самых различных бактерий. Исследования доказали, что сырой чеснок по своим свойствам не уступает, а в чем-то даже превосходит широко известный препарат тетрациклин. Но помните, что средства, основанные на чесноке, нельзя принимать долгое время в больших количествах, так как чеснок начинает подавлять микрофлору кишечника и становится причиной раздражения.

1. Требуется: 4—5 долек чеснока, 1 стакан вина или уксуса.

Способ приготовления. Чеснок очистите, мелко нарежьте и залейте вином или уксусом. Настаивайте не менее 3 ч. Принимайте по 1 ч. л. 3 раза в день перед едой.

2. Требуется: 1 головка чеснока, растительное масло.

Способ приготовления и применения. Чеснок очистите, мелко нарежьте, залейте охлажденным растительным маслом и настаивайте 6—8 ч. Принимайте 2 раза в день за 20 мин до еды.