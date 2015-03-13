Аукцион по продаже акций Борщаговского фармзавода будут транслировать онлайн

Аукцион по продаже пакета акций Борщаговского химико-фармацевтического завода, который планируется провести 20 марта, будут транслировать в режиме онлайн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.

Срок подачи заявок для участия в аукционе по продаже 29% акций ПАО «Борщаговский химико-фармацевтический завод» продлен для привлечения покупателей.

«Дело и в том, что некоторые потенциальные покупатели сначала даже не подавали заявки, считая запланированный аукцион традиционным «междусобойчиком». Однако нет, правила игры изменились, основа нашей работы – это открытость и прозрачность. Мы приглашаем все заинтересованные кампании принять участие в торгах», – сказал Радуцкий.

По его словам, проконтролировать ход аукциона смогут все желающие – журналисты, депутаты, жители Киева.

«Впервые в Киеве в здании КГГА будет проведена онлайн-трансляция аукциона, которая сделает его максимально открытым и честным. Мы широко его рекламируем и продолжаем сроки подачи заявок именно с целью привлечь большее количество покупателей, создать конкуренцию, и соответственно – максимально пополнить городской бюджет», – сказал Радуцкий.

Стартовая цена 29% акций завода составляет 143 млн грн. Торги будут проводиться финансовой биржей «Перспектива», которая занимает, согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, лидирующие позиции в своем сегменте.

Как сообщал УНИАН, Департамент коммунальной собственности Киева 27 февраля планировал выставить на аукцион 29,95% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода. 26 февраля на бирже «Перспектива» сообщили, что запланированный на 27 февраля аукцион приостановлен по инициативе продавца - Департамента коммунальной собственности.

22 сентября 2011 года депутаты Киевсовета внесли в Программу приватизации коммунального имущества изменения, согласно которым разрешается приватизация пакета акций Борщаговского химфармзавода, принадлежащего территориальной общине.

ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" создано 15 января 1997 года, занимается производством готовых лекарственных средств.

В собственности предприятия - земельный участок площадью 36,65 га и здания общей площадью более 45 тыс. кв. м. 29,95% акций завода принадлежат территориальной общине Киева.