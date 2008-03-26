Ученые: Гнев приводит к развитию рака

Раздражительность приводит к развитию серьезных заболеваний Благотворительный фонд Mental Health Foundation провел исследование, согласно которому, раздражение и гнев способны привести к различным заболеваниям, в частности, к инфарктам и раку.

В ходе научного эксперимента было опрошено около двух тысяч респондентов, которые отвечали на вопросы, касающиеся их характера и характера их близких.

В результате, треть опрошенных сообщила, что у них есть друг или член семьи, для которых справиться с негативными эмоциями - это большая проблема. Еще 12% признались, что сами они иногда не могут справиться с гневом и своими эмоциями, а около 64% полагают, что постепенно люди становятся все более раздражительными.

Раздражительность и гнев приводят к развитию серьезных заболеваний

Специалисты фонда указывают на то, что такие раздражительные люди нуждаются в дополнительной медицинской помощи, так как хроническое и интенсивное раздражение способствует возникновению сердечных заболеваний, рака, гриппа, а также депрессии.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак является ведущей причиной смерти во всем мире, и от этого заболевания с 2005 по 2015 годы умрет 84 миллиона человек.

BBC