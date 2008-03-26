Пневмония у детей не поддается антибиотикам

Новая форма устойчивых в антибиотикам менингита и пневмонии была выявлена у детей в Южной Африке, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на Lancet medical journal. За последние шесть лет было обнаружено 12 случаев новой формы заболевания, причем в пяти из них пациентов не удалось спасти.

Причиной появления этих болезней ученые считают слишком широкое применение очень сильных антибиотиков, предназначенными для лечения трудноизлечимых форм туберкулеза. Именно это привело к появлению устойчивых форм пневмококковых заболеваний, включающих в себя менингит, пневмонию и сепсис.

Также недавно стало известно о появлении в Шотландии, Великобритания, случая новой опасной формы туберкулеза, и не восприимчивой к применяемым на сегодня лекарствам. По словам шотландских врачей, лечение одного подобного случая заболевания может обойтись в $200 тыс. и продлиться от 1 до 1,5 лет. Они подчеркивают, что устойчивая форма туберкулеза не является более инфекционной в сравнении с обычным вариантом заболевания, её главное отличие — необходимость применять другой вид лечения — более дорогого и интенсивного.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не раз предупреждала об опасности распространения устойчивых к антибиотикам форм бактерий. По данным этой организации, до 4% случаев туберкулеза устойчивы ко всем известным врачам лекарствам. Особенно критично складывается ситуацияв некоторых странах бывшего СССР, где доля форм туберкулеза, устойчивых к антибиотикам, составляет до 20%. До 60% заболеваний туберкулеза в форме, устойчивой к антибиотикам приходится на четыре региона: Россию, Индию, Китай и страны Южной Африки. Это означает, что эпидемия резистентного (устойчивого к антибиотикам) туберкулеза может ожидать планету уже в самом ближайшем будущем.

Борьба с резистентными инфекциями во многом сводится к необходимости разъяснить семейным врачам и обществу последствия злоупотребления антибиотиками. Так, по данным ученых из Оксфордского университета, в 1999 году 55% детей в возрасте до 5 лет получали антибиотики как минимум два раза в год.

Кстати, история туберкулеза насчитывает не менее 500 тыс. лет. Признаки этой болезни были обнаружены на костных останках Человека прямоходящего или Homo erectus, найденных на территории Турции. Также древнейшие следы туберкулеза находили в египетских и перуанских мумиях, чей возраст насчитывает несколько тысячелетий.

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