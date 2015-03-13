Красный Крест передал спасателям Сумской области два грузовика

Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины со ссылкой на начальника центра Сергея Беляева.

«Для выполнения задач по назначению, особенно исходя из реалий, эти грузовики стали для нас как подарок судьбы. За время своей эксплуатации автомобили сделали очень много полезных дел, находясь на службе у Красного Креста. Гуманитарную эстафету теперь продолжим мы, спасатели, ведь наши функции во многом сходны», - отметил Беляев.

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Он напомнил, что кроме выполнения своих непосредственных обязанностей на месте дислокации сотрудники центра сегодня находятся и в Луганской и Донецкой областях, поэтому пополнение автопарка подразделения упомянутыми грузовиками очень кстати.

Спасатели планируют использовать полученные автомобили для доставки гуманитарной помощи, а также для эвакуации вынужденных переселенцев из зоны АТО.