Вместо анализа крови можно сдавать слюну

Американские ученые составили карту белков слюны, которая в будущем позволит диагностировать ряд заболеваний, для диагностики которых сейчас применяются анализы крови и мочи.

Около 20% белков, присутствующих в слюне, также обнаружены среди белков крови, рассказывает один из исследователей, Фред Хейген из Университета при Медицинском Центре Рочестера в Нью-Йорке.

Всего исследователи определили 1116 уникальных белков.

Белковый состав слюны определяли с помощью метода масс-спектрометрии. Для составления карты ученые отобрали образцы слюны у 23 здоровых мужчин и женщин различной расовой принадлежности.

Первичный анализ выявил в слюне белки, которые играют определенную роль в развитии таких заболеваний как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рак груди, рак молочной железы, диабет. Таким образом, система диагностики заболеваний, основанная на анализе слюны, может стать альтернативной традиционным тестам.

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