Штаб Ахметова зaявляет о проблемах, связанных с выделением помощи семьям погибших шахтеров

По словам Риммы Филь - координатора Гуманитарного штаба Рината Ахметова, штаб выделил материальную помощь семьям погибших, а также пострадавшим горнякам в результате взрыва метана в донецкой шахте имени Засядько 4 марта, однако семьи погибших шахтеров столкнулись с рядом проблем.

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«Мы перечисляем помощь на банковские карты. Люди, проживающие в зоне АТО, должны открыть банковский счет. Но для того, чтобы получить деньги, родственники погибших должны выехать на территорию, подконтрольную Украине. А для этого нужен пропуск. Сделать пропуск - огромная проблема. Поэтому люди не могут просто физически пересечь границу и получить пропуск. Люди, которые оказались в беде, из-за различного рода преград не могут получить помощь, которую им готовы предоставить различные организации», - отметила Филь.

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По ее словам, существует также проблема, связанная со свидетельствами о смерти.

«Они выдаются в Донецке. Но есть определенные сложности с признанием этих свидетельств украинской стороной. Мы очень просим украинские власти пойти навстречу в такой сложной ситуации и все-таки не вычеркивать тех людей, которые находятся внутри зоны АТО, и не отбрасывать их», - сказала Филь.

«Штаб Рината Ахметова в любом случае поможет всем семьям погибших в размере 100 тысяч гривен и окажет поддержку всем пострадавшим на шахте имени Засядько», - подчеркнула Филь.

В свою очередь Ирина Темерко - руководитель направления «Адресная помощь» в Штабе отметила, что благотворительный фонд Рината Ахметова уже много лет оказывает помощь погибшим и пострадавшим шахтерам.

«И первая шахта, получившая эту помощь, была именно шахта имени Засядько. В августе 2006 года у них произошла авария, на которой погибло 26 человек. С тех пор мы в рамках программы «Помощь в чрезвычайных ситуациях» поддержали 11 шахт Донбасса – в Донецке, Дзержинске, Макеевке, Краснодоне, Красном Лимане. В общей сложности материальная помощь погибшим шахтерам составила более 20 миллионов гривен. И до начала боевых действий в Украине она никогда не облагалась налогом. Достаточно было направить от шахты официальное письмо на городского голову того города, к которому она относилась с просьбой принять решение о привлечении благотворительных средств от Фонда Рината Ахметова. На основании этого письма, а также письма о том, что Фонд согласен и готов выделить денежную помощь шахтерам, проходило внеочередное заседание горсовета. На нем данная катастрофа признавалась техногенной, и принималось решение о привлечении благотворительной помощи и предельном уровне сумм на человека, которые не будут облагаться НДФЛ.И все! Сейчас после трагедии на шахте Засядько мы столкнулись с тем, что новый закон Украины не дает право местным органам власти принимать такое решение. Такими полномочиями обладает лишь Кабмин. Теперь подобная помощь облагается 21-процентным налогом. И если мы хотим выделить семье 100 тысяч, то должны из этой суммы заплатить 21 тысячу государству», - сказала Темерко.