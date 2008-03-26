На лечение 16 киевлян потрачено почти миллион гривень

По инициативе Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в 2007 году из городского бюджета на дорогостоящее лечение киевлян выделены 934,8 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

По ее словам, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в прошлом году подписал 16 распоряжений о выделении средств на лечение, требующее значительных финансовых затрат. Таким образом удалось помочь 10 детям и 6 взрослым. Документы для выделения средств готовило Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения, заключения относительно необходимости такого лечения сделала комиссия из наиболее опытных медицинских специалистов города.

«В основном деньги пошли на лечение злокачественных образований, ДЦП, вирусного гепатита С, гемофилии и тому подобное. Львиная доля средств (580 тыс. грн.) привлечена для лечения двух больных с тяжелым заболеванием крови. В среднем на помощь каждому пациенту потрачены 10-70 тыс. грн.», – рассказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.