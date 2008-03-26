Эвтаназия стала рутинной медицинской практикой в Нидерландах

Смертельно больные пациенты в Нидерландах всё чаще прибегают к эвтаназии как к способу добровольного ухода из жизни. В стране более широкие обороты набирает методика погружения неизлечимого больного в стадию глубокого сна, уровни которого варьируются от пониженной чувствительности к реальности до бессознательного состояния, отмечают исследователи. Подобный метод нередко применяется в тех случаях, когда обычные обезболивающие средства не помогают и может использоваться периодически или непрерывно до момента наступления смерти.

Эвтаназия является юридически законной в Нидерландах. Увеличивающиеся показатели её применения доказывают, что эвтаназия всё чаще рассматривается как часть регулярной медицинской практики, считают голландские эксперты Университета Эразмуса в Роттердаме. Если в 2001 году 5,6% всех смертельных случаев в стране произошли с использованием методов эвтаназии, то в 2005 уже 7,1% неизлечимо больных людей обратились к такому способу. Согласно данным специалистов, к эвтаназии вероятнее всего прибегнут онкологические больные.

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