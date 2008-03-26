Америку охватила эпидемия диабета

Уровни заболеваемости диабетом в США безостановочно растут, затрагивая теперь приблизительно 7% населения страны или свыше 20 млн. человек, сообщают исследователи Американской ассоциации диабета. По их оценкам, к 2050 году около 48 млн. американцев будут иметь диабет второго типа. Эта серьёзная болезнь приводит также к растущим показателям осложнений, включая слепоту, потерю слуха, нарушения работы почек, расстройства нервной системы и ампутацию конечностей. Кроме того, впервые в американской истории поколение, рождённое после 2000 года, будет иметь более короткую продолжительность жизни, чем их родители, прогнозируют эксперты.

Медики сделали и ещё более неутешительное открытие - самое многообещающее антидиабетическое лекарство "Avandia", как оказалось, увеличивает риск сердечного приступа и остановки сердца. Статистические данные показали, что с 1990 до 2005 года случаи заболеваемости диабетом увеличивались ежегодно на 4,6%. По мнению специалистов из Университета Мичигана, эпидемия диабета будет иметь значительные последствия для Америки: повысятся не только затраты на здравоохранение, но будет затронута и экономическая система, поскольку потенциально здоровые люди будут непригодными для работы.

Тем не менее врачи говорят, что борьба против диабета может быть выиграна, если каждый человек самостоятельно задумается о выборе здоровой пищи и правильного образа жизни для себя и своей семьи. Медики не устают напоминать о пользе физической активности и употребления фруктов и овощей: даже часовая пешая прогулка вместо поездки на автобусе или яблоко вместо мороженого могут являться маленькими шагами по снижению риска болезни.

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