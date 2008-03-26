Можно ли принимать лекарства во время беременности?

При простуде рекомендуют средства народной медицины, но помните, что они тоже могут причинить вред. Например, принимать горячую ванную нежелательно, как и посещать баню. Это нагрузка на организм. Особенно нежелательно это делать тем женщинам, у которых беременность имеет не совсем благополучный ход.

В начале заболевания вас может беспокоить частый навязчивый кашель, который не дает облегчения, и вдобавок перенапрягает мышцы живота. В этом случае вам поможет частое теплое питье и леденцы с шалфеем, анисом, мятой или любые другие леденцы на ваш вкус. Это поможет избавиться рефлекторного раздражения верхних дыхательных путей и ликвидировать неприятные симптомы. Нередко помогает прогулка или же просто пребывание на свежем воздухе, при условии если на дворе тепло и влажно. Тепловые процедуры на грудную клетку не противопоказанны. Не следует пользоваться растираниями на основе туготопких жиров: они усиливают дыхание кожи и могут ухудшить ваше самочувствие. Из отхаркивающих трав помогут солодковый корень, мать-и-мачеха, фиалка трехлистная. Хороший эффект может также дать аромотерапия.

Если заболевания усложняется, дальнейшее лечение следует обсудить с участковым врачом, терапевтом и гинекологом.

В некоторых случаях назначение лекарства необходимо, даже если приходится идти на определённый риск.

Покупая лекарство в аптеке, помните: чем солиднее фирма-производитель лекартва, тем качественнее они будут, так как было проведено больше разнообразных исследований и, соответственно, перечень побочных действий в аннотации будет исчерпывающим.

Но почти каждое лечебное средство не желательно употреблять во время беременности или по крайней мере в первые 15 недель. (В этом «возрасте» ваш ребенок не защищен плацентой.)

Следует остерегаться передозировки таких «безвредных», на первый взгляд, лечебных средств, как ацетилсалициловая кислота (аспирин), витамин С, В и прочие. Во второй половине беременности ваш ребенок больше защищен от внешних влияний, но это не означает, что вы можете «расслабиться». Плацента много защищает ребенка от многого, тем не менее некоторые вещества она пропускает, например: тетрациклин, стрептомицин, гормоны, снотворное, антикоагулянты и многое другое. В каждом конкретном случае, назначая лечение беременной, врач обязан взвешивать все «за» и «против». Не бойтесь о всем расспросить!Каждый раз, когда вам назначат или посоветовали любое лекарство, вы должны помнить о том, что ваш малыш их тоже будет принимать.

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