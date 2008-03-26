Тонзиллит – причина ревматизма

После перенесенной ангины изменения в миндалинах часто не проходят бесследно, и воспалительный процесс (тонзиллит) переходит в хронический. Этому помогают непролеченные зубы, гайморит, искривление носовой перегородки – все, что у нас не в порядке в носоглотке. А дальше любой сквозняк, съеденное мороженое или мокрые ноги приводят к следующей ангине… Чем же опасен тонзиллит и как с ним бороться?

Первым признаком того, что в минадлинах остался очаг воспаления, это неспадающая температура около 37,5 градусов. Вроде бы ангина прошла, в горле неприятных ощущений нет (разве что немного першит после сигареты или еды), а температура держится неделями, а то и месяцами. Плюс изо рта начинает неприятно попахивать, чего раньше не было.

Народ мы образованный, а потому начинаем в зеркало внимательно рассматривать свои миндалины, стараясь определить насколько они увеличены. И не находим ничего подозрительного, поскольку при хроническом тонзиллите миндалины обычно не увеличиваются, а наоборот уменьшаются, сморщиваются. Правда, можно разглядеть гнойные пробки, но и не всегда.

Чем опасно такое состояние – вроде болезнь, а вроде бы и не сильно беспокоит? Хронический воспалительный процесс чреват тем, что рано или поздно от него начинают страдать другие органы: суставы, сердце, почки. Кроме того, доказана связь между хроническим тонзиллитом и заболеваниями щитовидной железы и рядом кожных заболеваний.

Хронический тонзиллит проявляется в двух формах: компенсированной (жалоб нет, ангины редки, признаки местного воспаления слабо выражены) и декомпенсированной (частые ангины, увеличенные шейные лимфоузлы, явные признаки воспаления в горле, дисфункция других органов и систем.

В первом случае, если хирургическое удаление миндалин противопоказано, проводят комплексную консервативную терапию, в которую входят: стимуляция неспецифического иммунитета (общей сопротивляемости организма), препараты кальция, антигистаминные препараты, малые дозы аллергенов, облучение миндалин гелий-неоновым лазером, ингаляции, аэрозоли антибиотиков, промывание лакун миндалин антисептиками и их лечебное пломбирование специальными пастами, УВЧ, грязелечение и т.п.

Декомпенсированная форма хронического тонзиллита требует операции и еще более насыщенного консервативного лечения, направленного не только на очаг воспаления, но и на восстановление работы уже вовлеченных в патологический процесс других органов.

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