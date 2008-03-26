Известная фармкомпания клала в контрацептивы вместо гормонов муку

Немецкая фармацевтическая компания "Bayer Schering" ради лабораторного эксперимента поместила в таблетки с контрацептивами вместо гормонов обыкновенную муку. Неизвестным образом в Бразилии эти экспериментальные таблетки попали в продажу. Многие женщины, пользовавшиеся таким "препаратом" забеременели и теперь обращаются в суд. Эксперты провели исследования состава таблеток и подтвердили наличие муки вместо гормонов.

В прошлом году уже была похожая ситуация. Тогда компания "Bayer Schering" отделалась штрафом, причем по заверениям немецких наблюдателей, незначительным для такого фармацевтического гиганта. Компании пришлось заплатить 370 тысяч евро. Мало того, что "Bayer Schering" не признала выявленных нарушений, так еще и пыталась опротестовать решение в Верховном суде Бразилии, но это не привело к успеху.

"Bayer Schering" не смотря на скандалы остается одной из ведущих в области фармацевтики компаний. В прошлом году международная торговля контрацептивами этой марки достигла отметки в миллиард евро, отмечают в немецкой штаб-квартире компании.

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