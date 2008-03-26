Лекарства в Украине подорожали на 20-30%

В аптеках люди приходят в ужас, увидев ценники и отдавая в два раза больше денег за таблетки.

За последние несколько месяцев цены на лекарственные препараты выросли по меньшей мере на 20-30 %. Причем растет стоимость и отечественных, и импортных лекарств.

По мнению экспертов, причин роста цен несколько: инфляция, колебания курса евро, повышение тарифов на энергоносители.

"Минздрав пытается регулировать этот процесс, вносить изменения в законодательство, чтобы получить полномочия влиять на ценообразование. Если мы сможем контролировать ценообразование, мы могли бы и прогнозировать повышение цен. Сейчас расценки на большую часть лекарств формируются по общим для всех товаров рыночным механизмам, — рассказывает зампредседателя Госслужбы лекарственных средств и медицинских изделий Константин Косяченко. — Сейчас можем лишь предположить, что в связи с ростом курса евро однозначно будут дрожать импортные препараты. А отечественные – будут расти в цене медленнее". Все эксперты утверждают, что цены будут расти и дальше, но насколько именно они взлетят, не берется прогнозировать никто.

Мы были свидетелями того, что узнав о цене выписанного врачом лекарства, многие покупатели просили поменять препарат на более дешевый. "Дешевые препараты тоже могут быть качественными, — говорит практикующий врач Дмитрий Полищук. — Если их производство соответствует мировому стандарту GMP. На него перешло большинство украинских фармпроизводителей. Лично я не вижу особой разницы в лечебном эффекте одних и тех же антибиотиков под разными этикетками. Главное — удостовериться у аптекаря, что препарат соответствует этому стандарту — и никакой опасности не будет. Можно и самому посмотреть на упаковку - некоторые производители наносят специальный значок "GMP" (это слово в кружочке) на упаковку".

novosti.dn.ua