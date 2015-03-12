В медучреждениях Минобороны проходят лечение 386 военнослужащих

На лечении в учреждениях здравоохранения Министерства обороны находится 386 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила представитель пресс-службы Минобороны.

Она напомнила, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины, раненные в ходе проведения Антитеррористической операции, проходят лечение и реабилитацию в военно-лечебных учреждениях Министерства обороны Украины.

"На сегодняшний день на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины находится 386 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 9 военнослужащих других военных формирований. Из них 22 находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, 27 военнослужащих проходят лечение за рубежом. Из них 7 - в Литве, 6 - в Германии, по три - в США, Латвии и Израиле, по двое - в Великобритании и Польше и один - в Эстонии.