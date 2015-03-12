Как подготовить кожу к весне

Вот и пришла весна! После зимней "спячки" нужно как можно быстрее вернуть лицу здоровый румянец и нежную гладкость. И помогут нам в этом 3 нехитрые процедуры, которые можно сделать в любом салоне красоты или даже дома, пишет zdorovia.com.ua.

Пилинг

Как известно зимой эту процедуру делать часто не рекомендуется. Коже, которая постоянно на морозе, и так не легко. Но когда тепло и заморозков больше не предвидится, самое время почиститься, убрать старые клетки, вернуть здоровый цвет лица. Скрабы улучшат кровообращение, что вернет вам румянец, уберут прыщи, разгладит морщины. А еще это просто приятная процедура - вы релаксируете под приятную музыку, и пусть весь мир подождет!

Альгинатная маска

В этой процедуре нуждаются обладательницы сухой кожи. Альгинат - это чрезвычайно полезный экстракт из красных и бурых водорослей. Смешав их между собой и добавив воды, мы получаем гель, который образует своеобразную пленку. От такой маски кожа увлажнится уже после первой процедуры, появится упругость и начнут исчезать морщины.

Глубокое очищение

Такого сильного эффекта можно добиться с помощью пилинга с так называемой пировиноградной кислотой. Ее сила в том, что она достигает самых глубоких слоев кожи и не только омолаживает и регенерирует кожу, но и в определенной степени помогает избавиться от угревых высыпаний. Именно поэтому эту процедуру рекомендуют тем, кто страдает от себореи (эта кислота оказывает и антисептическое действие).