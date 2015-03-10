6 упражнений для глаз улучшат зрение
10:32, 10 марта 2015Страна
1424
Ежедневные упражнения помогут снять напряжение и улучшат зрение
Гимнастику для глаз нужно делать два раза в день. Каждое упражнение следует выполнять 10 раз.
1. Поочередно двигай глазными яблоками вверх-вниз, влево-вправо.
2. Быстро сжимай и разжимай глаза.
3. Поставь на кончик носа палец, медленно сведи взгляд на нем.
4. Часто моргай глазами (упражнение нужно выполнять около минуты)
5. Двигай глазами по диагонали: с верхнего правого угла - в нижний левый и наоборот.
6. Подойди к окну, посмотри на горизонт, потом на деталь поближе. Концентрируйся на разных предметах.
Делай гимнастику для глаз каждый день, и твое зрение заметно улучшится
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter