6 упражнений для глаз улучшат зрение

Гимнастику для глаз нужно делать два раза в день. Каждое упражнение следует выполнять 10 раз.

1. Поочередно двигай глазными яблоками вверх-вниз, влево-вправо.

2. Быстро сжимай и разжимай глаза.

3. Поставь на кончик носа палец, медленно сведи взгляд на нем.

4. Часто моргай глазами (упражнение нужно выполнять около минуты)

5. Двигай глазами по диагонали: с верхнего правого угла - в нижний левый и наоборот.

6. Подойди к окну, посмотри на горизонт, потом на деталь поближе. Концентрируйся на разных предметах.

Делай гимнастику для глаз каждый день, и твое зрение заметно улучшится