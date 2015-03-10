6 упражнений для глаз улучшат зрение

10:32, 10 марта 2015
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Ежедневные упражнения помогут снять напряжение и улучшат зрение

Гимнастику для глаз нужно делать два раза в день. Каждое упражнение следует выполнять 10 раз. 

1. Поочередно двигай глазными яблоками вверх-вниз, влево-вправо. 

2. Быстро сжимай и разжимай глаза. 

3. Поставь на кончик носа палец, медленно сведи взгляд на нем. 

4. Часто моргай глазами (упражнение нужно выполнять около минуты) 

5. Двигай глазами по диагонали: с верхнего правого угла - в нижний левый и наоборот. 

6. Подойди к окну, посмотри на горизонт, потом на деталь поближе. Концентрируйся на разных предметах. 

Делай гимнастику для глаз каждый день, и твое зрение заметно улучшится

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