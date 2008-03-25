Медом можно излечить от аллергии

Более 40% населения земного шара сегодня страдает от аллергии. , утверждают медики. Аллергические реакции сегодня может вызвать у человека почти все, что его окружает.

Ученые подсчитали, что в мире существует более 200 тысяч аллергенов. Среди них есть так называемые экзоаллергены (растительного, животного, лекарственного происхождения) и эндоаллергены. Последние вызывают необычные аллергии, например, на холод, компьютер или… полового партнера. Оказывается, много семейных пар обращается к врачам-аллергологам, так как даже элементарные объятия приводят к зуду и высыпаниям на коже.

Чаще всего симптомы аллергии схожи с симптомами простудных заболеваний. У человека появляется насморк, чихание, кашель, хрипы в легких. Поэтому многие потенциальные аллергики не сразу распознают врага. Врачи утверждают, что отличить аллергию от простуды можно по нескольким факторам: температура тела у человека не повышена, выделения из носа прозрачные и жидкие, а чихание очень частое.

Первое упоминание аллергии пришло к нам из Древнего Египта. Известно, что фараон Менес умер в 2540 году до н.э. от укуса осы, вызвавшего сильнейший приступ аллергии. Врачи многих стран мира считают, что главная причина возникновения аллергии – наследственность. "Если аллергией страдает один из родителей, то для ребенка риск составляет около 30 процентов. Если оба родителя, риск возрастает даже до 50 процентов", – рассказывает профессор Нильс Зеннихсен из немецкой клиники в Боркуме. Главным фактором обострения заболевания является гистамин. При воздействии аллергена, это вещество в больших количествах поступает в кровь и провоцирует раздражение слизистых оболочек.

Один из самых распространенных видов аллергий – на животных. Чаще всего на кошек и собак. При чем независимо от длины их шерсти. Но наиболее тяжелые формы болезни – при аллергии на лошадей и мелких грызунов. Ученые из Медицинского колледжа штата Джорджия установили: чем чаще человек общался в детстве с различными животными, тем меньше вероятность возникновения у него этого вида аллергии.

Домашняя пыль – вот еще один из провокаторов аллергии. Главный ее виновник – так называемый клещ домашней пыли. Живет он повсюду. Но, как оказалось, больше всего этих клещей… в постели.

Немало людей страдает на пищевую аллергию. При чем заболевание может вызвать не только употребление определенных продуктов, но и один их только запах. Рыба, молоко, яичный белок, фрукты, овощи – вот те продукты, которые аллергикам нужно есть крайне осторожно. Кроме того, страдающим этим видом аллергии стоит помнить – ни в коем случае не наклеивать марки на конверты, облизывая их языком. Очень часто это вызывает нешуточный аллергический приступ. Ведь клей на оборотной стороне почтовой марки изготавливается из рыбьих костей.

Но, пожалуй, самая дерзкая аллергия – на пыльцу растений, или поллиноз. В то время, как другие наслаждаются весенними прелестями, страдающие этим видом аллергии должны прятаться от цветущих деревьев и растений. Чаще всего заболевание начинает проявляться уже с начала апреля, когда появляется пыльца березы, ольхи, орешника, дуба, клена, ясеня и некоторых кустарников. Более 100 растений провоцируют аллергию. И это только в странах СНГ. Врачи советуют аллергикам реже выходить на улицу в солнечные ветреные дни. И постоянно умываться. А еще очень тщательно выбирать продукты питания. "Употребление такого безобидного продукта, как яблоки, во время цветения березы может дать серьезную аллергическую реакцию", – утверждает врач-аллерголог Елена Саранюк.

Вылечить аллергию – невозможно. А вот уменьшить влияние аллергенов на организм – вполне. Но для этого нужно исключить контакт с этим самым аллергеном. Дабы определить, что именно вызывает заболевание, нужно сдать анализ крови или сделать кожные пробы. А уже после этого лечащий врач назначает необходимый курс лечения. Одним из эффективных методов сегодня называют десенсибилизацию, то есть в организм человека вводят аллерген. Доказано, что таким образом снижается чувствительность к провокатору заболевания. Но такая процедура противопоказана детям до 3-х лет.

А вот народные целители считают, что панацея от всякого рода аллергии – это мед. Лучше всего жевать сотовый мед или восковые крышечки, которыми пчелы закрывают ячейки с созревшим мёдом. Но подойдет и самый обычный. Знахари говорят, что результат от поедания меда куда лучше, чем от всяких вакцин.

utro.ua