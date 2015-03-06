Эксперименты доказали, что отцы больше влияют на детей в генетическом плане

Не секрет, что ребенок получает гены и от отца, и от матери. Но, как показало исследование, ДНК, переданная по отцовской линии, сильнее влияет, чем материнская ДНК, передает meddaily.ru со ссылкой на "REF News". По крайней мере, это доказали эксперименты Университета Северной Каролины с лабораторными мышами. Но выводы касаются и людей, уверены специалисты.

Суть в следующем: хотя человек получает по одной копии каждого гена от обоих родителей, за исключением половых хромосом, работать эти копии могут с различной интенсивностью. Поэтому ученые решили исследовать экспрессию генов - их активность в выработке РНК, из которой потом создаются белки.

Специалисты скрестили три группы мышей, получив девять типов мышат. Когда мышата выросли, эксперты измерили уровень экспрессии генов в тканях тела. Также исследователей интересовало, насколько важны материнские и отцовские копии каждого гена. И отцовский вариант проявлял большую активность в 60% случаев. В итоге, к примеру, мозг животных больше походил на мозг их отцов.