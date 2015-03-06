Свыше двух тысяч военнослужащих прошли подготовку по тактической медицине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

Обучение по тактической медицине прошли в 12 специализированных военных учебных заведениях Украины. За весь период обучения, стартовавшего в начале года, было подготовлено 407 офицеров и 1932 курсанта. В общей сложности 2 339 военных усвоили необходимые медицинские навыки и смогут помочь себе и боевым побратимам во время боя. Обучение для будущих военных проходило в рамках курса бойца-спасателя «COMBAT LIFE SAVER», организованного Гуманитарной инициативой Мирового конгресса украинцев «Защита патриотов».

Слушатели курса проработали оказание домедицинской помощи в условиях ведения боя, узнали об алгоритме действий в случае ранения и научились пользоваться современными средствами первой помощи военным.

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Обучение проходило в условиях, приближенных к реальным, с использованием симуляторов, макетов и муляжей оружия. Программа курса для каждого учебного заведения предусматривала обучение курсантов и офицеров относительно предоставления неотложной и доврачебной помощи пострадавшим в результате боевых действий: обследование пострадавшего, работа с травмами, использование медицинских средств, этапы и методы эвакуации и тому подобное. Курс включал в себя также усвоение навыков по предоставлению помощи с использованием любых материалов, которые есть в распоряжении солдата на поле боя.

После завершения программы подготовки ее выпускники были распределены по воинским частям и подразделениям, где в свою очередь учат своих подчиненных оказывать медицинскую помощь в военно-полевых условиях.