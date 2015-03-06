Активисты хотят контролировать расходование "благотворительных взносов"

Об этом заместитель председателя Координационного совета ОО «Медицинский контроль» Игорь Щедрин заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что цель акции, в частности, добиться внедрения вместо поборов в больницах легальной системы благотворительных взносов, а также обеспечения полного контроля пациентами и общественностью расходования этих средств, что позволит искоренить коррупцию, снизить стоимость медицинской помощи.

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Как отметил руководитель «Медицинского контроля» в Николаеве Дмитрий Рябченко, такая идея возникла уже давно, и ее реализация началась в Николаеве. Летом в больницах города активисты начали фиксировать нарушения, что дало ощутимые результаты.

«Наша работа заключается в том, что мы фиксируем все нарушения, которые есть в больницах, когда идет открытое вымогательство средств у больных. Или же услуги, которые гарантированы нам как бесплатные, - за них берутся средства. Мы садимся в очереди, и фиксируем эти случаи. Из кабинета выходит пациент, и мы задаем ему вопрос: платил ли он, было ли это добровольно, сколько и тому подобное. В результате, в Николаеве возникли очень большие скандалы по поводу того, что абсолютно всех пациентов – и льготников, и не льготников, вынуждают платить большие средства за услуги МРТ, КТ, УЗИ и тому подобное. Мы с этим несколько месяцев боролись, и благодаря нашей деятельности в некоторых больницах у нас даже МРТ и УЗИ стали делать бесплатно», - сообщил он.

После этого, по словам Рябченко, возникла идея подписать меморандум с местной властью.

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«Мы хотим подписать с местным и областным советом меморандум, в котором будет четко прописано, какие услуги в больницах платные, а какие – бесплатные. Сейчас он на стадии завершения. Меморандум заключается в том, что теперь льготные категории населения будут проходить МРТ, КТ, УЗИ, рентген и тому подобное бесплатно. Мы хотим прописать, чтобы льготные категории лечились бесплатно, а остальные люди, если и будут вынуждены платить средства, в случае, если больница докажет официально в документах, что у них нет средств на содержание УЗИ-аппарата, КТ, МРТ, то лишь стоимость израсходованного на них материала. Мы даже узнали, что стоимость одного снимка МРТ всего 40 гривень, а не 600-800, как обычно говорят. Мы все это прописали в меморандуме, хотим это закрепить, чтобы на дверях кабинетов, где будут проводиться подобные исследования, висели соответствующие объявления. Нужно, чтобы все было абсолютно понятно и открыто. Я надеюсь, что уже в ближайшую неделю мы подпишем этот меморандум, и будем наблюдать за его выполнением», - сказал он.

В свою очередь, Щедрин отметил, что инициатива николаевцев должна быть выведена на всеукраинский уровень.

«Мы хотим начать всеукраинскую кампанию борьбы с поборами в больницах. Мы понимаем, что нельзя просто ходить и говорить, чтобы перестали брать средства. Но благотворительный взнос должен оставаться взносом, а не прайсом. Мы хотим полного контроля над расходованием средств. На самом деле, если средства собраны открыто, и открыто перешли в благотворительный фонд клиники, то это еще не значит, что они пойдут на медицину и больницу. Они пойдут на тендеры, из которых будут напрямую украдены средства... На самом деле, тарифы, которые выставляются, они могли бы быть оптимизированы. Там, где отсутствует контроль со стороны пациентов, не может быть порядка, прозрачности и нормальной цены…», - сказал он.

Щедрин призвал другие гражданские организации, политические силы начать реализацию этой инициативы во всех регионах.

«Создавать общественные наблюдательные советы при больницах на правах пациентов, активистов. Эти наблюдательные советы создаются, и требуют полной прозрачности всех расходов больницы, чтобы не было откатов на тендерах, не было закупки ненужного оборудования, чтобы средства тратились под контролем общества. У нас есть четкие положения, как это должно происходить. У нас есть прописанная программа и алгоритм. Основное наше задание на сегодня – пригласить всех присоединиться к этой программе. Если в Николаеве смогли этого добиться, то это можно реализовать и в других регионах», - сказал он.

В то же время, врач-онколог, общественный активист, член «Медицинского контроля» Владимир Тихонов отметил, что любые попытки противодействовать схемам и лицам, задействованным в коррупционном процессе в больницах, приводят к пониманию того, что необходимо концептуально и кадрово изменять систему здравоохранения в Украине.

«Иначе побороть коррупционные схемы невозможно в медицинских заведениях. Без создания прозрачной модели функционирования больничных касс и закладки основ врачебного самоуправления на местах невозможно достичь базовых основ эффективной модели функционирования отрасли, а это гарантия квалифицированной медицинской помощи и обеспечения медицинского персонала и больниц всем необходимым», - сказал он.

Участники пресс-конференции также отметили, что сообщат о своей инициативе в Минздрав, и надеются на понимание и поддержку со стороны руководства медицинской отрасли.