Как сжечь лишний жир за четыре дня

Существует ли диета, которая не станет для тебя серьезным испытанием не только для аппетита, но и для силы воли? Диетологи утверждают, что да. Диета углеводного чередования позволяет сохранить мышечную массу и при этом "сгоняет" жир, пишет myledi.net.

Сначала ты ограничиваешь поступление углеводов, и организм использует запасы глюкозы. Они заканчиваются довольно быстро, и к концу второго дня начинается интенсивное сжигание жиров. Продолжать в том же духе нельзя, иначе процесс будет протекать уже в мышцах. Поэтому на третий день мы "подбрасываем" приличную дозу углеводов (это не приведет к набору лишнего жира). Ну, а четвертый день помогает организму "успокоиться" и закрепить результат.

Сторонники диеты утверждают, что за каждый такой цикл идет килограмм жировых отложений - именно жира, а не мышц!

Примерное меню на четырехдневный цикл:

1-й и 2-й дни

Завтрак: Салат из свежих овощей (без свеклы, картофеля, моркови) + 1 чайная ложка оливкового масла, 2 яйца, полпачки обезжиренного творога.

Обед: Среднего размера отварная куриная грудка, тушеные овощи или овощное рагу (вариант - фасоль), 200 г отварной или запеченной на гриле говядины.

Ужин: Салат из свежих овощей (без свеклы, картофеля, моркови) + 1 чайная ложка оливкового масла; 2 куска отварной рыбы или рыбы в собственном соку.

3-й день

Завтрак: Тарелка отварного "геркулеса" с изюмом, кусок цельнозернового хлеба.

Обед: Тарелка риса (можно бурого, можно обычного), половинка отварной куриной грудки, салат из овощей (можно с картофелем, свеклой, морковью).

Ужин: Тарелка спагетти из муки твердых сортов, нежирный соус.

4-й день

Завтрак: Тарелка отварного "геркулеса" с изюмом, полпачки обезжиренного творога.

Обед: Тарелка риса, отварная куриная грудка, салат из свежих овощей некрахмальных.

Ужин: Три куска цельнозернового хлеба, салат из свежих овощей некрахмальних, отварная рыба.