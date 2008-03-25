Украина – центр суррогатного материнства для Европы

Раньше европейки ездили в Голландию, чтобы сделать аборт, а сегодня многие едут в Восточную Европу, чтобы забеременеть или найти суррогатную мать для своего ребенка. Все чаще бездетные пары из Западной Европы устремляются в Украину.

Сейчас в нашей стране действуют 20 специализированных клиник, где не только проводят необходимые обследования, принимают роды, но и помогают найти суррогатную мать, донора яйцеклеток. Здесь эти услуги обойдутся в несколько раз дешевле, чем во всем мире – украинки, увы, ищут различные возможности заработать.

Сегодня клиники предлагают "сырье", которое стоит дороже, чем золото. За $300 они приобретают у доноров яйцеклетки, стоимость на мировом рынке которых колеблется между $4 и 5 тыс. При этом они обеспечивают будущим родителям перелет и проживание в гостинице.

В Украине такой "бизнес" вполне законен, в то время, как в Германии, к примеру, подобная практика запрещена. Согласно резолюции Европарламента, человеческие клетки могут быть пожертвованы только добровольно и безвозмездно. О запрете "коммерческого" суррогатного материнства говорится и в Брюссельской декларации Всемирной медицинской ассоциации (1985 г.).

В Украине нет официальной статистики. Узнать, сколько детей родилось с помощью суррогатных мам, вообще невозможно – центры либо ссылаются на врачебную тайну, либо говорят, что после рождения ребенка удаляют все документы.

По некоторым данным, через клиники по репродукции проходят более 100 суррогатных матерей ежегодно. Одна из реклам гласит: "Программа "Право на жизнь" ищет женщин в возрасте от 20 до 30 лет для суррогатного материнства. Оплата: от $3500".

Суррогатная мать – женщина, выносившая и родившая искусственно зачатого ребенка. Половые клетки для его зачатия берут у генетических родителей. Если один из родителей или оба – бесплодны, то клетки дают доноры.

"Стану сурмамой – выношу вашего ребенка. Украинка. 25 лет. Есть сын. Стоимость услуги - $30 тыс." – так звучит объявление на одном из Интернет-порталов.

Двадцатисемилетняя Виктория суррогатной мамой становится уже во второй раз. Впервые она решилась на это четыре года назад – тогда она выносила и родила двоих детей по просьбе своих друзей. Виктория сама воспитывает собственную шестилетнюю дочь, которая, рассказывает женщина, часто просит у мамы братика или сестричку. Виктория рассказывает, что на последних месяцах беременности вынуждена была посылать дочь к бабушке, чтобы не объяснять ребенку, "куда делся живот". О том, что она занимается суррогатным материнством, Виктория скрывает и от близких. Девушка признается, что могла бы родить себе еще одного ребенка, но, добавляет она, денег на его содержание и воспитание у нее нет.

В Украине ежегодно сдается несколько тысяч яйцеклеток. Так, "потребность по всему миру растет, отрегулированная торговля процветает". Только Великобритания импортировала и, соответственно, экспортировала в прошлом году более 400 человеческих эмбрионов. По оценкам медиков, потребность Германии составляет от 500 до 1 тыс. яйцеклеток ежегодно.

В России суррогатное материнство не менее популярно. Из-за нехватки денег женщины соглашаются стать живыми "инкубаторами". Правда, последнее время в России стоимость услуг суррогатной матери значительно понизилась. Число желающих выносить "чужого" ребенка настолько велико, что если раньше вознаграждение было соотносимо со стоимостью однокомнатной квартиры в Москве, то сейчас речь идет всего о $15-20 тысячах.

Кстати, бывают случаи, когда суррогатная мать может отказаться отдать ребенка его "родителям", но в то же время и "родители" могут отказаться забирать ребенка. Такие происшествия бывают, когда малыш появляется на свет больным, или суррогатная мать рожает двойню или тройню.

Чтобы не столкнуться с массой проблем, специалисты советуют будущим родителям заключать письменные договоры с суррогатными матерями и медицинским персоналом, который будет помогать при зачатии, беременности и родах. В договорах рекомендуется прописывать суммы компенсаций на медицинское обслуживание, потери в заработке, место проживания суррогатной матери в период беременности, медицинское учреждение, последствия рождения неполноценного ребенка и обязанность суррогатной матери соблюдать все предписания врача.

utro.ua