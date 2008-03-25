Крем от морщин ускоряет старение кожи?

Российские ученые из Научного Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии пришли к интересному выводу. Они уверяют, что большая часть омолаживающих косметических средств (90%) ускоряет процесс старения кожи!

Было проведено тестирование более 500 антивозрастных кремов и оказалось, что концентрация активных компонентов в них часто превышает допустимую в несколько раз. Например, доказано, что крема с массовой долей жиров 11% ускоряют увядание кожи. Среднестатистическое же содержание этих веществ в большинстве косметических препаратов составило около 40%.

Совсем недавно к такому же выводу пришли специалисты из Канады. А представители Научного комитета косметической продукции при Совете Европы считают, что омолаживающие пилинги делают кожу более уязвимой перед ультрафиолетовыми лучами.

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