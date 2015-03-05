Продукты, которые избавят от жира на талии

Бобовые

Как известно, бобовые содержат много клетчатки, которая притупляет чувство голода за счет создания объема в желудке, пишет zdorovia.com.ua.

Также бобовые богаты особыми веществами флавоноидами, которые препятствуют образованию жировых клеток на брюшной стенке.

Груши - это прекрасный и к тому же низкокалорийный десерт. Они подходят и для перекусов. Также, как и бобы, груши - источники клетчатки и флавоноидов.

Попкорн без масла и соли является отличной «щеткой» для кишечника. В чем секрет? В том, что он приготовлен из полезного цельного зерна кукурузы. А, значит, имеет большой запас клетчатки.

Холодная картошка

Любите картошку, и вам трудно от нее отказаться? Не делайте этого! Только употребляйте холодную приготовленную картошку. Дело в том, что в охлажденном состоянии образуются более устойчивые кристаллы крахмала - а это те же волокна клетчатки, которые помогают организму сжигать больше калорий и откладывать меньше жира на животе.

Арахис

Трудно поверить, но калорийный арахис может помочь потерять вес. Объяснение простое - в орехе содержатся полезные жиры. Они более предпочтительны, чем жиры в пирожном или конфете. Но и арахисом нельзя злоупотреблять: 50 г этого ореха в день вполне достаточно для одного перекуса.