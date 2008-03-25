Физические упражнения снижают риск рака легких

Масштабное исследование, проведенное доктором Кэтрин Шмиц (Kathryn Shmitz) из Университета Эпидемиологии и биостатистики, Пенсильвания, длилось с 1986 и включало около 42,000 женщин старшей возрастной группы. К 2002 году, количество участниц насчитывало 36,410, из них раком легких заболело 777 человек.

Из них: 125 не курили, 177 – курили в прошлом, а 475 были постоянными курильщицами. При анализу историй жизни, физической активности и других привычек заболевших, исследователи выяснили, что из 475 курильщиц, заболевших раком, 324 женщины имели очень низкую физическую активность, а 151 регулярно занимались спортом.

Среди бывших курильщиц результаты были схожими – в 82 случаях женщины занимались физическими упражнениями, в 95 – нет. Самым низким риск заболевания был среди тех, кто занимался спортом с умеренными нагрузками 4 раза в неделю или с высокой нагрузкой 2 раза в неделю. Действие физической нагрузки на легкие курильщика позволяло несколько очистить дыхательные пути от высокого содержания там канцерогенов, которые оседают в бронхах при выкуривании сигареты.

Тем не менее, считают исследователи, даже 35% снижения риска у курильщиков в результате физической активности – капля в море по сравнению с 10-11 кратным увеличением риска болезни по сравнению с некурящими.

По-украински