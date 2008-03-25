В Виннице открыта лаборатория по диагностированию туберкулеза

В Винницком областном клиническом противотуберкулезном диспансере открыта новая современная лаборатория по диагностированию заболевания туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, лаборатория оборудована современными микробиологическими боксами безопасности, бинокулярными и люминесцентным микроскопами, центрифугами, бактерицидными лампами и тому подобное.

Стоимость работ по обустройству сверхсовременной лаборатории обошлась областному бюджету в 500 тыс. грн., которые были выделены от перевыполнения бюджета. Еще 1 млн. грн. на закупку новейшего оборудования и завершения ремонта выделил Всемирный банк. Работы по ее созданию длились больше года. Данная лаборатория отвечает всем европейским стандартам, отметили в Винницкой облгосадминистрации.

Начальник управления здравоохранения и курортов Винницкой ОГА заверил, что лаборатория с современным оборудованием позволит делать раннюю диагностику заболевания туберкулезом, а процесс лечения будет легче.

В свою очередь председатель Винницкой ОГА Александр ДОМБРОВСКИЙ сообщил, что открытие новой лаборатории - это не завершение планов руководства области относительно улучшения сферы здравоохранения Винниччины. По словам губернатора, "каждая областная больница должна быть доведена до соответствующих европейских стандартов. Для этого будет производиться капитальный ремонт и реконструкция помещений, и устанавливаться новое дорогое оборудование. Также планируется создание в системе здравоохранения узкопрофильных заведений, которые будут отвечать за определенные направления лечения".

Как сообщал УНИАН, в начале марта 2008 года в Виннице после реконструкции и обновления открыто отделения анестезиологии и интенсивной терапии Винницкой областной психоневрологической больницы им. Академика Ющенко.