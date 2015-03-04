ВР урегулировала порядок применения принудительных мер медицинского характера

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№1200) со второй попытки проголосовали 232 народных депутата из 267, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в части третьей статьи 514 Кодекса устанавливается, что рассмотрение вопроса о продлении, изменении или прекращении применения принудительных мер медицинского характера осуществляется по письменному заявлению (ранее - по представлению) представителя медицинского заведения (врача-психиатра), где содержится это лицо, в предусмотренном статьей 95 Уголовного кодекса Украины и статьей 512 этого Кодекса порядке.

К письменному заявлению (ранее - к представлению) прилагается заключение комиссии врачей-психиатров, которое обосновывает необходимость продления, изменения или прекращения применения таких принудительных мер.