В Тернопольском медицинском университете - новый ректор

Как сообщили УНИАН в Минздраве, по результатам голосования во время второго тура выборов ректора ТГМУ имени И.Я. Горбачевского Михаил Корда набрал наибольшее количество голосов - 595 (79,33%) из 719.

Принимая присягу перед коллективом, новый глава медуниверситета подчеркнул, Тернопольский медуниверситет имеет большой потенциал.

"Он даст возможность успешно развиваться и в дальнейшем, ведь здесь работают высококвалифицированные, мотивированные и порядочные люди. Только поддержка надежных людей, единство и сплоченность соратников и коллег обеспечат преодоления трудностей и достижения успехов», - отметил Корда.

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Михаил Михайлович Корда родился 13 февраля 1965 года в селе Верин Львовской области. Женат, воспитывает сына.

В 1988 году окончил Тернопольский медицинский институт (ныне ТГМУ им. И.Я. Горбачевского) по специальности «Лечебное дело».

Доктор медицинских наук, профессор. Автор более 250 научных и педагогических трудов. Научный руководитель одной докторской и четырех кандидатских диссертаций..