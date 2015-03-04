Лечебные свойства гречневой каши

Гречневая крупа содержит 313 ккал на 100 г продукта, в каше калорий гораздо меньше за счет того, что зерна впитывают много воды. Невзирая на относительно высокую калорийность, это одна из круп, которая идеально подходит для диетического и обычного питания. Поскольку в гречке мало углеводов, она подходит, в отличие от многих других каш, даже диабетикам.

Польза и вред гречки обусловлены, в числе прочего, высоким содержанием белка в этой крупе. С одной стороны, богатая протеинами гречка – идеальная пища для вегетарианцев, источник множества питательных веществ. С другой – содержащийся в крупе белок, как и любой другой протеин, может вызывать аллергические реакции. Разумеется, если такие реакции имеют место, то о пользе гречневой крупы можно забыть – этот продукт использовать нельзя.

Несмотря на свой богатый состав, гречка не может заменить все прочие продукты питания. Поэтому знаменитая гречневая диета, при которой нельзя есть ничего кроме каши, принесет организму скорее вред, чем пользу. В то же время гречка станет прекрасным дополнением диетического меню. Лучше всего употреблять гречку с овощами, которые, как и гречиха, содержат в себе грубые волокна. Такой тандем эффективно улучшит работу желудка и кишечника.

Самый здоровый способ приготовления гречневой крупы – не варка, а запаривание. Крупу просто заливают кипятком и накрывают крышкой, чтобы зерна разбухли. Приготовленная таким образом гречка сохраняет все полезные вещества.