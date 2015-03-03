За минувшие сутки в зоне АТО 9 украинских военнослужащих получили ранения

16:25, 03 марта 2015
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Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко

За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, 9 получили ранения / Фото: УНИАН

В течение минувших суток в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, 9 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки погибли трое военнослужащих и 9 получили ранения", - сказал он.

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