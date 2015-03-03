За минувшие сутки в зоне АТО 9 украинских военнослужащих получили ранения

В течение минувших суток в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, 9 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки погибли трое военнослужащих и 9 получили ранения", - сказал он.