Мобильный госпиталь Южного региона оказал помощь более 5 тыс бойцам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник центра Владимир Майданюк. По его словам, на передовой функционирует 61-й военный мобильный госпиталь, сформированный на базе центра в конце мая 2014 года.

Госпиталь дислоцируется в Запорожской области – на границе с Донецким регионом.

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«На сегодня они приняли более 5 тыс. пострадавших», - сказал Майданюк. На базе мобильного госпиталя работает 7 кафедр Одесского медицинского университета, консультируют профильные профессора, лечат и оперируют раненых в полевых условиях.

Кроме того, по словам Майданюка, в Мариуполе и других городах «по линии разделения» работают бригады военных хирургов. В том числе, 5 бригад из Одессы.

Из зоны АТО в стационарные лечебные учреждения, включая Одессу, раненых доставляют санитарной авиацией.

«Есть сейчас 4 медицинских вертолета и один самолет АН-26 «Вита», на котором есть операционная, реанимация. Он может поднять на борту до 16 раненых, в том числе 6 – лежачих», - рассказал начальник центра. На первом этапе эвакуация раненых проходила только авиацией, в том числе, военными вертолетами. Сейчас в связи с погодными условиями 80% эвакуации раненых проходит автотранспортом.