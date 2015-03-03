Гуманитарная помощь в Украине необходима 5 млн человек - ООН

В ООН считают, что могут оказать помощь 3,2 миллиона из этих людей. Об этом в интервью Радио Свобода заявил координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Нил Волкер.

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«Нам известно, что на оккупированных сепаратистами территориях остается около двух миллионов человек. Отдельно мы считаем еще два миллиона людей, которые живут вдоль линии соприкосновения, в частности в Дебальцеве. Кроме них, есть еще несколько сотен тысяч людей, которые были вынуждены оставить свои дома и находятся сейчас в областях, граничащих с зоной конфликта. Кроме этих людей, еще насчитывается не менее 300 тысяч переселенцев в других областях Украины», - сказал координатор ООН.

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Волкер отмечает, что им всем нужны лекарства, бытовые вещи, питание, питьевая вода, возможности трудоустройства, жилье.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, по состоянию на конец февраля количество внутренних переселенцев в Украине превысило 700 тысяч человек.