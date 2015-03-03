ВР определила пособие на ребенка в возрасте до 3-х лет

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 народных депутатов из 283 зарегистрированных в сессионном зале.

На заседании парламента министр социальной политики Павел Розенко отметил, что данным законом предусмотрено предоставить адресную помощь малообеспеченным семьям на детей от 0 до 3-х лет и установить такую помощь малообеспеченным семьям в сумме 250 грн.

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Он напомнил, что на сегодня такие выплаты - в 250 грн есть для детей от 3 до 13 лет и 500 грн - от 13 до 18 лет.