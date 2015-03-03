В Винницу из Германии передали гуманитарную помощь для раненных бойцов и три автомобиля "скорой"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Департамент по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, сегодня Военно-медицинскому центру Центрального региона Военно-воздушных сил для раненных бойцов была передана одежда, постельное белье, ходунки, костыли и коляски из Германии.

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Кроме вещей и медицинского инвентаря, волонтеры доставили три автомобиля «скорой помощи», которые при поддержке городского совета должны дооборудовать самым необходимым. После этого их загрузят продуктами питания и медикаментами и отправят в три города на восток Украины для нужд медиков полевого госпиталя, бойцов и местных жителей.