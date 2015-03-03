Из Днепропетровска на реабилитацию в Польшу направлено детей из Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского областного совета, в течение марта они будут находиться в оздоровительном учреждении «Орлик» (курорт Кудова-Здруй, воеводство Нижняя Силезия), где пройдут процедуры гидромассажа, музыкотерапии, ингаляции в сольно-йодной пещере, заниматься лечебной гимнастикой. Также для украинских детей запланированы экскурсии по окрестным курортным местностям и посещение города Вроцлав.

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Курс реабилитации детей финансирует польская сторона.

«В тяжелые для страны времена для нас нет понятия «чужие дети». Днепропетровщина понимает, что именно у этих детей тяжелая судьба. Их эмоциональное состояние очень сложное. Именно поэтому мы пытаемся создать для них системную программу реабилитации в соответствии с договором, подписанным между Днепропетровским облсоветом и руководством воеводства Нижняя Силезия», - цитирует пресс-служба председателя областного совета Евгения Удода.

Справка УНИАН. «Орлык» – единственное оздоровительное учреждение в Польше, которое реабилитирует детей от 3 до 18 лет. На территории комплекса находятся поле для волейбола, реабилитационный бассейн, библиотека, сольно-йодная пещера Галос, тренажерный зал, игровая комната, площадка для самых маленьких детей, аудиовизуальная комната.