За сутки 4 украинских военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, 4 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения", - сообщил Лысенко.