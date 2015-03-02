За сутки 4 украинских военнослужащих получили ранения

15:20, 02 марта 2015
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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко

За сутки 4 бойца получили ранения / Фото: УНИАН

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, 4 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения", - сообщил Лысенко.

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