За сутки 4 украинских военнослужащих получили ранения
15:20, 02 марта 2015Страна
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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко
За сутки 4 бойца получили ранения / Фото: УНИАН
За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, 4 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения", - сообщил Лысенко.
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