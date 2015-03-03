Всемирный конгресс украинцев передал Вооруженным силам свыше 10 тыс аптечек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге в Киеве директор гуманитарной инициативы Ульяна Супрун.

«В целом «Защита патриотов» уже передалa 10 тыс. 202 аптечки», - сказала она.

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Кроме того, организованный по инициативы ВКУ курс бойца-спасателя уже прошли 12,5 тыс. украинских бойцов. Волонтеры учат бойцов в местах их дислокации и на тренировочных базах.

«Уже 275 дней - с 1 июня 2014 года - мы проводим курсы для украинских бойцов по тактической медицине», - напомнила Супрун.

По ее словам, для украинских бойцов очень важно владеть навыками тактической медицины, чтобы помогать друг другу.

«Сейчас идет большая мобилизация 50 тыс. новых бойцов, и для них важны такие навыки», - прибавила она.

По словам Супрун, больше всего бойцов умирает в первые 5 минут после ранения.

Как сообщал УНИАН, курс бойца-спасателя состоит из краткого вступления и обзора курса, практической составляющей, в ходе которой каждый из курсантов получит необходимые навыки по остановке потери крови, разблокированию дыхательных путей, спасению от пневмоторакса и методам надлежащей эвакуации раненых.

Профессиональные сертифицированные инструкторы НАТО и украинские специалисты особое внимание уделят обучению воинов по оказанию помощи с использованием любых материалов, имеющихся в их распоряжении. Курсы идентичны тем, которые проходят солдаты стран НАТО.

Инициатива ВКУ "Защита патриотов" – это обучение украинских солдат специальной военной тактической помощи в бою, курс бойца-спасателя и курс боевого медика. В рамках проекта каждый прошедший подготовку солдат обеспечивается аптечкой первой помощи IFAK, а каждый подготовленный фельдшер - рюкзаком боевого санитара.