Всемирный конгресс украинцев передал Вооруженным силам свыше 10 тыс аптечек
Представители гуманитарной инициативе Всемирного конгресса украинцев «Защита патриотов» передали украинским военным более 10 тыс. индивидуальных аптечек, укомплектованных по стандартам НАТО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге в Киеве директор гуманитарной инициативы Ульяна Супрун.
«В целом «Защита патриотов» уже передалa 10 тыс. 202 аптечки», - сказала она.
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Кроме того, организованный по инициативы ВКУ курс бойца-спасателя уже прошли 12,5 тыс. украинских бойцов. Волонтеры учат бойцов в местах их дислокации и на тренировочных базах.
«Уже 275 дней - с 1 июня 2014 года - мы проводим курсы для украинских бойцов по тактической медицине», - напомнила Супрун.
По ее словам, для украинских бойцов очень важно владеть навыками тактической медицины, чтобы помогать друг другу.
«Сейчас идет большая мобилизация 50 тыс. новых бойцов, и для них важны такие навыки», - прибавила она.
По словам Супрун, больше всего бойцов умирает в первые 5 минут после ранения.
Как сообщал УНИАН, курс бойца-спасателя состоит из краткого вступления и обзора курса, практической составляющей, в ходе которой каждый из курсантов получит необходимые навыки по остановке потери крови, разблокированию дыхательных путей, спасению от пневмоторакса и методам надлежащей эвакуации раненых.
Профессиональные сертифицированные инструкторы НАТО и украинские специалисты особое внимание уделят обучению воинов по оказанию помощи с использованием любых материалов, имеющихся в их распоряжении. Курсы идентичны тем, которые проходят солдаты стран НАТО.
Инициатива ВКУ "Защита патриотов" – это обучение украинских солдат специальной военной тактической помощи в бою, курс бойца-спасателя и курс боевого медика. В рамках проекта каждый прошедший подготовку солдат обеспечивается аптечкой первой помощи IFAK, а каждый подготовленный фельдшер - рюкзаком боевого санитара.