Минздрав объявил конкурс на должность директора Национального института рака

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Требования к кандидатам: свободное владение украинским языком; высшее образование по направлению «Медицина»; наличие ученой степени; стаж работы в сфере управления – не меньше 5 лет.

Читайте такжеВ Национальном институте рака выявлены вопиющие нарушения

Необходимые документы, а именно: заявление на имя министра здравоохранения Украины с просьбой рассмотреть кандидатуру на должность директора Национального института рака, резюме и копии документов, которые подтверждают требования к кандидатам, номинанты могут подать в Минздрав Украины с 2 по 17 марта 2015 года.

Кроме того, ученый совет Минздрава решил, что претенденты должны обязательно приложить к перечню поданные документы и план развития главного онкологического учреждения страны.

Читайте такжеДиректора Национального института рака изберут на публичном конкурсе

Как сообщалось, предыдущий директор Национального института рака Игорь Щепотин был освобожден от этой должности 11 февраля по истечении срока действия контракта.