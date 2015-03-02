В госпиталях находятся более 500 раненых бойцов АТО
10:54, 02 марта 2015Страна
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По состоянию на сегодня в госпиталях и других медицинских учреждениях находятся 510 украинских военнослужащих, раненых в зоне АТО
УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сегодня на брифинге в Киеве.
«В госпиталях и других медицинских учреждениях находится 510 украинских военнослужащих, которые сейчас получают всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь», - отметил он.
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