В госпиталях находятся более 500 раненых бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сегодня на брифинге в Киеве.

«В госпиталях и других медицинских учреждениях находится 510 украинских военнослужащих, которые сейчас получают всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь», - отметил он.