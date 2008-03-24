“Телемедицина – опыт и перспективы”

В г. Донецк, ул. Артема, 106, 25-26 марта состоится научно-практическая конференция с международным участием “Телемедицина – опыт и перспективы” Организаторы: Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Институт травматологии и ортопедии. 83048, Донецк, ул. Артема, 106. Тел. (062) 335-14-61 Приглашены к участию: представители России, Грузии, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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