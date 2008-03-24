Состояние раненого в Косово миротворца удовлетворительное

Хирург центрального госпиталя МВД Украины Алексей РАДЧЕНКО утверждает, что реабилитационный период раненого в Косово украинского миротворца Александра МАРИНИЧА, который был доставлен 19 марта самолетом ООН в Киев, протекает удовлетворительно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, состояние раненого удовлетворительно стабильное. «На данное время боец в удовлетворительном состоянии», - сказал А.РАДЧЕНКО.

При этом он отметил, что 19 марта раненый был доставлен в Киев в состоянии стабильной средней тяжести. Хирурги удалили ему осколки.

Также А.РАДЧЕНКО выразил убеждение, что раненному в Косово украинцу была оказана адекватная медицинская помощь, которая «приемлема медицинским канонам». То есть, объяснил он, каких-либо нареканий на действия коллег-медиков в Косово у него нет.

А.РАДЧЕНКО также отметил, что пока у больного нет никаких проблем относительно обеспечения медикаментами и медицинской помощью.

Он также допустил, что приблизительно через 2 месяца больной может достичь своего нормального состояния.

Отвечая на вопрос, сможет ли в дальнейшем А.МАРИНИЧ оставаться на службе, А.РАДЧЕНКО ответил: «Время покажет. Теоретически такая возможность есть».

Как сообщал УНИАН, 17 марта во время проведения спецоперации по освобождению захваченной территории и помещения суда в северной части города Митровица (Косово) во время столкновений был ранен 21 работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово. Один из них умер. Старший лейтенант милиции А.МАРИНИЧ по требованию врачей 19 марта 2008 года был доставлен в Украину спецсамолетом ООН и прооперирован в ведомственном медицинском заведении.