В Киеве в прошлом году заболеваемость туберкулезом снизилась на 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главный фтизиатр Управления охраны здоровья Киевской городской государственной администрации, главный врач Киевского городского центрального противотуберкулезного диспансера Леонид ТУРЧЕНКО.

«Имеет место снижение заболеваемости туберкулезом как среди взрослых, так и среди детей. В общей сложности заболеваемость снизилась на 12%», - сказал Л.ТУРЧЕНКО. По его данным, за прошлый год заболели разными формами туберкулеза 1256 человек; показатель заболеваемости по Киеву составляет 46 заболевших на 100 тыс. населения.

По его информации, в Киеве возрос уровень выявляемости туберкулеза по обращаемости, и на сегодня он один из самых высоких в Украине.

Л.ТУРЧЕНКО сообщил, что заболеваемость выявлена в большинстве случаев среди людей без определенного места жительства, иногородних, людей, которые в Киеве находятся транзитом.

Он также сообщил, что показатель смертности от туберкулеза, хотя в целом остается на уровне предыдущих лет, но на сегодняшний день не является объективным, поскольку учитывает перечисленные группы социально дезориентированных представителей населения.

«У нас удельный вес таких больных – до 40%. Если бы мы исключили их, то у нас показатель по смертности приближался бы к тому, который был в начале 90-х годов», - подчеркнул главный фтизиатр Киева.

Точной цифры умерших от туберкулеза в прошлом году он не назвал, поскольку сейчас в некоторых случаях идет подтверждение или уточнение диагноза, но, по его данным, это около 320 человек.

Л.ТУРЧЕНКО также сообщил, что актуальной в Киеве остается проблема лечения больных туберкулезом. По его информации, необходимо производить беспрерывный контроль за приемом лекарственных средств больными с начальными стадиями туберкулеза. Он отметил, что это лечение достаточно длительное и составляет около восьми месяцев. Но поскольку через два-три месяца больной чувствует себя гораздо лучше, он перестает принимать медпрепараты, в результате чего возникают устойчивые формы туберкулеза.

Лечение таких форм, по его словам, стоит в столице, по подсчетам управления, в 12 раз дороже, чем лечение первичной формы заболевания, и составляет около 5 тыс. грн. в год на одного больного.

Справка УНИАН. Сегодня, 24 марта, по инициативе ВООЗ, отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В настоящее время треть населения земного шара инфицирована, ежегодно регистрируется до 80 млн. новых случаев заболевания и 2,5 млн. больных туберкулезом умирает.

Эпидемия туберкулеза в Украине по критериям ВООЗ объявлена в 1995 году. За это время средний уровень заболеваемости туберкулезом увеличился почти в 2,4 раза. В Украине заболеваемость и смертность от болезни в 8-10 раз превышает соответствующие показатели большинства стран Евросоюза. Ежегодно от туберкулеза умирает в стране около 10 тыс. людей. В 2007 году, по данным МОЗ Украины, выявлено 37 тыс. больных туберкулезом, среди которых 612 – дети. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются в Херсонской, Николаевской, Луганской, Кировоградской областях – больше 100 случаев на 100 тыс. населения.