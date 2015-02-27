15 тысяч продуктовых наборов выдал Штаб Ахметова в Северодонецке

Помощь получают инвалиды, пенсионеры старше 65 лет, родители-одиночки, малообеспеченные, беременные, дети-сироты и переселенцы с детьми, у которых сложилась тяжелая жизненная ситуация.

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Как прокомментировал волонтер штаба Рината Ахметова Максим Ровинский: «Северодонецк – один из трех центров выдачи помощи жителям городов на линии огня наряду с Мариуполем и Славянском. Штаб Ахметова помогает таким переселенцам. Достаточно предъявить лишь паспорт с пропиской города на линии огня. Условия максимально упрощены, так как люди из этих населенных пунктов не могут оформить справку переселенца. Вся помощь выдается бесплатно на основании прозрачных критериев. Были случаи, когда запускали слухи, что помощь необходимо оплачивать, но мы заявляли и продолжаем заявлять — все расходы по оплате, доставке и выдаче помощи оплачиваются Гуманитарным штабом Рината Ахметова».

Как сообщалось ранее, 19 500 продуктовых наборов в феврале Штаб Ахметова доставил жителям городов на линии огня.

Это 14 городов и 3 административных района. Помощь доставлялась:

Донецкая область - Авдеевка, Дзержинск, Мироновское, Новгородское, Светлодарск, Марьинский район, Тельмановский район (Староигнатовка, Гранитное, Чермалык), Новоазовский район (Широкино )

Луганская область - Попасная, Горское, Трехизбенка, Лисичанск, Станица Луганская, Золотое, Новотошковка, Счастье, Петровка.

Кроме этого для жителей выехавших из городов на линии огня Гуманитарный штаб Ахметова доставлял помощь:

Донецкая область – Первомайский район, Мариуполь, Курахово, Красноармейск, Доброполье, Славянск, Константиновка, Артёмовск, Краматорск, Красный Лиман,

Луганская область - Северодонецк, Сватово, Старобельск, Беловодск, Марковка.